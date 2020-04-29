渣打：疫情對財務影響暫難量化 或導致進一步減值
2020年04月29日 13:40
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渣打集團(02888)財務總監賀方德(Andy Halford)表示，近年來為鞏固業務根基所採取的行動，令集團做好準備度過這次危機。儘管新冠肺炎迅速擴散主要影響了集團3月份的業績，惟年初幾個星期的強勁業務勢頭，一直延續到第一季度，集團幾乎所有產品的整體收入，均實現正增長。
渣打撥備前的經營溢利顯著提高，收入(不包括債務價值調整正向變動3.58億美元的影響)增速快於成本增速。基本溢利下降，主要由於信貸減值部分受宏觀經濟前景惡化影響而大幅增加。
他指，現無法可靠地量化疫情擴散對集團未來財務表現的影響，但疫症對全球經濟的影響很可能會導致進一步減值，並可能影響收入、風險加權資產和可能產生的成本。
集團正仔細監控有關情況，並致力運用其強健的資本和流動性，來支持客戶及經營所在的社區度過危機。
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