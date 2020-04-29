新冠肺炎：沈建光指香港GDP增長還看歐美疫情

財政司司長陳茂波預計，今年香港全年本地生產總值(GDP)負4%至7%，較早前預測大幅下調。京東數字科技首席經濟學家沈建光指，下調香港經濟增長預測為4%至負7%屬合理，因香港是開放型經濟，航空、海運、貿易、旅遊業都受全球經濟影響。儘管目前香港疫情受控，仍要看歐美疫情會否再有下一波爆發，才能確定香港經濟能否在下半年復甦。

他續指，香港政府已大力推出刺激經濟政策，且仍有很大財政空間繼續支持中小企，所以預期年內經濟減速會較歐美地區慢，加上在高端科技開拓生機，香港經濟將很快蓬勃起來。

至於香港樓市，他指，仍有下行壓力，但料跌勢會平穩有序。一旦出現大跌，相信政府會立即出手制止。

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