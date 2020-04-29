樓價前瞻：萊坊料樓市調整期未完　豪宅議價空間大

差估署最新公布本港3月私人住宅售價指數按月回升約0.43%，但較去年底及按年分別跌1%及0.9%。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，樓價指數走勢較預期好，但不代表樓價已止跌回升，相信樓市調整期仍未完結。

疫情近日有穩定的迹象，估計未來1、2個月成交量會回升，買家會希望執平貨，成交主要是1,000萬港元以下單位，估計豪宅業主的議價空間會相對較大。

他認為，樓市不會像2003年沙士時般下跌，在各項外圍及本地因素下，以全年計，估計今年住宅樓市會仍向下調整10%。

經濟數據顯示香港正步入衰退，加上疫情影響下，估計未來經濟會變差及失業率上升，最終會影響購買力，唯一利好因素是息口仍維持低水平。

他估計，發展商在5月陸續推盤，主力推1,000萬元以下的中小型單位及民生盤，豪宅項目的銷售及定價壓力十很大，納米樓一、二手市場更是壓力最大的類別。

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