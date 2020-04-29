樓價前膽：利嘉閣料4月再度回落

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，3月份樓價回穩，主要反映2月下旬及3月上旬的實際市況，當時市況略有好轉，交投亦見回升，加上美國於3月初突然提早減息半厘，刺激二手市場轉活，樓價亦因而回穩微升。

他續稱，總結今年首季，售價指數僅累跌1%，雖較對上一季的0.58%跌幅擴大，惟跌幅仍屬輕微，反映樓價抗跌力十分強。若與去年5月份歷史高位396.9點比較，樓價在10個月之間亦只累跌了5.44%。

展望4月份，陳指出，由於將反映3月中旬至4月上旬的實際市況，當時本地增添不少海外回港人士傳入的個案，令疫情出現第二波爆發，加上政府當局於3月底開始實施「禁聚令」，窒礙市場氣氛，恐令4月份樓價指數再度出現0.5%至1%左右的跌幅。

不過，最新情況是本地疫情已見好轉，確診數字持續低企甚至是「零確診」，倘若情況維持，次季尾段以至下半年，樓價可逐漸企穩回升，屆時鎖起已久的購買力持續爆發，相信全年樓價仍可錄得升幅。

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