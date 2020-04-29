深圳對住宅樓價提出「具體」指導意見

新冠肺炎疫情放緩下，深圳樓市迅速升溫，不但一手新盤暢銷，二手樓價亦冠絕全國，令當局近期頻密出手整頓。據內媒報道，深圳光明區住建局對區內的四個熱賣樓盤口頭傳達每平方米6.3萬元人民幣的「指導價」，掛牌價超過「指導價」的房源須盡快下架，為首次官方對房價提出「具體」的指導意見。

主管部門要求各大房地產中介機構將高價房源下架，透過中介機構將異常房源「限流」，將買樓需求引導至符合正常市場價格的樓盤。

事實上，深圳市住建局4月中發公告，就二手樓掛牌價格明顯高於市場真實成交價、機構及個人惡意炒作房價、「黑中介」違規經營等現象，聯合相關部門開展為期3個月的市場亂象專項整治行動。

內媒引述消息指，深圳主管部門正研究覆蓋全市的二手房指導價制度，但更希望通過約談、勸誡等方式提醒業主，並通過整治中介行業來杜絕惡意炒作、哄抬房價的亂象。目前正進行的整治行動，均先通過中介機構入手。

據報，深圳市房地產中介協會正對部分熱點樓盤進行監測和整理，未來將定期分批公布異動樓盤名單，以樓盤、周邊片區過往實際成交量價、整體報價、樓盤最高與最低報價之間的基差等指標作為考量標準。首份名單料於5月「出爐」。屆時，名單將作為官方決策的參考依據。

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