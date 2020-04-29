樓價前瞻：香港置業料疫情負面影響未完全反映

香港置業行政總裁李志成認為，3月份新冠肺炎疫情持續擴散，加上同月政府公布實施「禁聚令」，一度窒礙睇樓活動，令樓市氣氛受挫，業主普遍擴闊議價空間，減價盤湧現，二手市場頻錄低市價成交。

不過，私人住宅售價指數按月不跌反升，數字略為滯後，相信疫情帶來的負面影響未完全浮現，料4月份數字始反映市場實況。

值得注意的是，首季香港樓市的表現優於股市，樓價按季只有1%輕微跌幅，對比恒指首季跌16%，樓市表現明顯較佳，吸引資金流入。

4月份新冠肺炎疫情有緩和迹象，樓市交投氣氛漸見改善，引發積聚已久的購買力，減價筍盤承接力旺盛，市民入市意慾明顯轉強，二手市場旺場，一手餘貨新盤銷情亦見理想。李表示，疫情受控，發展商把握時機推盤，新盤市場將再度活躍。市場預計5月將有逾2,000伙新盤登場，屆時焦點有機會重投一手市場，若銷情理想，相信5月份樓價跌勢將會喘定，對次季樓價有支持。

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