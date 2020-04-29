新股專輯：傳POP MART下月申請來港上市

泡泡瑪特於2010年成立，主打藝術玩具(Art toys)，目前持有多個知識產權(IP)，包括香港設計師設計的卡通Molly、繪本角色Labubu等。該公司於2017年2月在新三板掛牌，在2019年上半年摘牌，公司指摘牌是為了提升決策效率，及降低成本。不過，當時業界普遍分析指，摘牌是為赴香港或美國上市鋪路。

據最後於新三板網上披露的報告，該公司於2018年上半年溢利2,109.84萬元人民幣(下同)，按年大幅增長14.05倍；收入按年上升1.5倍至1.6億元；毛利率為59.91%，按年增加4.1個百分點。

泡泡瑪特雖然以出售玩具獲利，但有別於傳統玩具商，以「盲盒」(Blind Box)形式出售。即產品會預先包裝好，消費者在未拆開包裝之前，並不知道裏面是哪一款產品，類似「扭蛋」。

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