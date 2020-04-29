新冠肺炎：麥萃才指港府重啟經濟　可參考「沙士」做法

財政司司長陳茂波預計，今年香港全年本地生產總值(GDP)負4%至7%，較早前預測大幅下調。浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才表示，港府因應疫情持續而實施禁聚令及停業令等措施，倘以「人命行先」，就必須要犧牲部分經濟活動，故GDP必然減少。過去數月的經濟活動停擺，已無法補回，必先待疫情消退及禁令解除，經濟方可恢復，港府需在此前計劃如何重啟經濟。

他續表示，假設疫情在6月消退，港府需大力宣傳香港的旅遊業，重塑旅遊形象，以帶動本地零售和餐飲業發展。香港經歷過2003年的「沙士」，當局曾經採取過的措施也可以「翻炒」，如大抽獎等，只是要再考慮實施的規模。

期間建造活動顯著放緩，令建造業失業急升。他認為當局同樣可參考當年做法，如推出短期工程，或是第二輪的樓宇翻新大行動，保障工人就業，同時改善舊樓質素。

此外，港府需提升香港既有的競爭力，又指內地工廠已復工復產，國外則仍受疫情困擾、工廠需停工，但相信國外對產品仍有需求，香港作為貿易轉口港，建議港府把握此時間性的優勢。

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