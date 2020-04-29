拍賣會售出兩項物業　兆軒苑360萬元獲承接

細價住宅物業受追捧。忠誠拍賣周三(29日)推出17項物業，成功拍出兩項，其中屯門居屋兆軒苑B座低層18室，屬法院令物業，實用面積443方呎，自由市場開價360萬港元，獲一組買家承價一口，以開價拍出，呎價8,126元。

至於同場灣仔國泰88新宇商場1樓雙號舖位，面積110方呎，開價98萬元，以104萬元拍出，呎價9,455元。該物業現時月租為6,000元，租期至2021年2月份。而長沙灣美居中心第3座中層C室，面積274方呎，則於拍賣前賣出。

該行鄭世傑表示，近月拍賣場交投轉趨活躍，睇樓活動也有所上升，市場上的銀主盤放盤量減少一成。他料部分政府將於5月份復工，銀主盤收樓程序或會開展，料未來數個月銀主盤數量有機會增加。

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