二手樓價指數連漲兩周　按周升0.12%

樓價明顯止跌回穩。中原城市領先指數CCL報175.9點，創9周新高，按周升0.12%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.71點，創9周新高，按周升0.14%。CCL(中小型單位)報176.63點，創9周新高，按周升0.19%。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.59%、0.75%及0.73%。

CCL於8周前報174.03點，為今次下調的低位。其後7周，CCL於175點到176點之間窄幅徘徊，走勢止跌回穩。未來幾周，如果CCL回升，調整正式結束。

不過，CCL(大型單位)報172.08點，創62周(即2019年2月以來)新低，按周跌0.22%。豪宅樓價連續9周於172點窄幅徘徊，等待向上。

分區方面，新界西CCL_Mass連升3周累升4.58%，是近10周以來首見，最新報164.00點，創9周新高，按周升2.61%，升幅92周以來最大，兼連升3周共4.58%。新界東CCL_Mass報189.51點，連續6周高企189點水平，等待上衝。九龍CCL_Mass報173.92點，連續4周於174點上下反覆，等待上升。港島CCL_Mass報181.67點，近4周走勢反覆，等待轉勢向上。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日二手成交量亦見有所回升，反映二手樓價的中原城市領先指數CCL，於上周亦率先反彈回升，更創出8周新高，他認為，如果未來兩周CCL皆錄得升幅，已可肯定樓價已成功尋底，相信5月份物業市場將價量齊升，料一手成交宗數可達1500宗。

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