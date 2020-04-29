【市後重點睇】紐油升逾一成　道期漲154點

美匯指數續回落至99.6，港匯處7.7504，離岸人民幣(CNH)企7.0816，美元兌日圓進一步跌至106.46，歐元報1.0869，英鎊報1.2440。金價企1,706美元。布油漲2.83%至21.04美元，紐油彈12.88%至13.93美元。道指期貨升154點。

●市後關注點

-20:30 美國首季國內生產總值(GDP)

-22:00 美國3月待完成房屋銷售

●亞洲股市：韓股收升13點，澳股漲1.5%。

●渣打首季稅前基本盈利下跌11%，信貸減值大增11倍。

-渣打：疫情對財務影響暫難量化，或導致進一步減值。

●【全球救市】分析料內地今年專項債發行規模倍增。

●新冠肺炎：

-新濠國際高層減薪，主席全年不支薪。

-澳洲人口急降，阻礙經濟發展。

-福特預計本季經營虧損飆升至逾390億。

-傳Uber擬裁減人手，5,400人飯碗恐不保。

-大型內銀股每年仍能派息3,200億元嗎？

-英國航空將裁員1.2萬人，次季業績顯著惡化。

-航空業促正視貨運能力嚴重不足問題。

-中國合共31個省份首季國內生產總值(GDP)周三已全數出爐，結果顯示有30個省份GDP均按年萎縮，湖北首季GDP倒退四成。

●港府料經濟最差萎縮7%，財赤將大增至2,800億。

-麥萃才指港府重啟經濟，可參考「沙士」做法。

●新濠悉售9.99%皇冠度假集團股份。

●信心爆棚？地產代理揸Fit人斥逾1.26億購名鑄複式戶。

●【糧食危機】傳特朗普命令美國肉類加工廠防疫期間保持生產。

●【全球攬炒】惠譽降意大利主權評級至「BBB-」，接近垃圾級。

●港交所公布一系列人事變動，劉穎獲委任為董事總經理。

●調查：近半港人料樓價已見頂，七成削減置業預算。

●股東追問派息政策？恒隆：將按公司盈利情況決定。

●樓價前瞻：

-差估署：3月私人住宅售價指數較去年底下跌1%。

-差估署：新界區細單位平均售價744萬元跑贏。

-湯文亮指樓市走勢還看新盤開價。

-香港置業料疫情負面影響未完全反映。

-萊坊料樓市調整期未完，豪宅議價空間大。

-吳龍飛稱租金及銀行估價跌將拖累樓市。

●止賺離場？何文田常康園業主大幅劈價510萬元沽。

●二手樓價指數連漲兩周，按周升0.12%。

●疫市誕生居屋王！康山花園售1068萬元破紀錄。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200