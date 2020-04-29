【fb直播】港股「5窮月」窮唔窮？

一連四日的長假期臨近，投資者似乎比較審慎，港股在4月份最後一個交易高開210點後無以為繼，一度倒跌，收市僅升67點，全月則升1,040點，下月可否延續升浪？後市有咩因素要留意？兩會舉行日子塵埃落定，有咩板塊可以先部署？

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