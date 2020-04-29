【fb直播】港股「5窮月」窮唔窮？
2020年04月29日 16:35
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一連四日的長假期臨近，投資者似乎比較審慎，港股在4月份最後一個交易高開210點後無以為繼，一度倒跌，收市僅升67點，全月則升1,040點，下月可否延續升浪？後市有咩因素要留意？兩會舉行日子塵埃落定，有咩板塊可以先部署？
渣打銀行(02888)中午公布業績，2020年首季稅前基本盈利為12.22億美元，按年跌11.7%，勝市場預期，但因為新冠肺炎疫情影響經濟，令期內信貸減值大幅增加11倍，至9.56億美元。渣打績後股價急彈，仲買唔買得過？觀乎內銀最新業績似乎較港銀好，仍維持派息，先博內銀仲着數？
汽車股踩油上，比亞迪(01211)首季盈利約1.13億元人民幣，按年倒退近八成半，但預期上半年盈利增長10%至23.75%，服份受追捧盤中彈逾7%。廣汽集團(02238)及華晨中國(01114)都有得彈，仲可唔可以追？
有消息指，中國第二大電商京東已以保密形式在港提交上市申請，擬在港第二上市，可能出售最多約5%的股份，預計最早在6月掛牌。在美上市的中資股陸續回歸，港交所(00388)有無炒作空間？
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