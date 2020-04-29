中海油第一季油氣銷售收入降 削今年資本支出預算
2020年04月29日 16:43
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中國海洋石油(00883)公布，今年第一季度經審計的油氣銷售收入達約399.5億元人民幣(下同)，按年下降5.5%，主要由於實現油價下降及油氣銷量上升的綜合影響。期內，公司的平均實現油價為每桶49.03美元，按年下降19.3%，與國際油價走勢一致；公司天然氣的平均實現價格為千立方英尺6.38美元，按年下降7.3%，主要由於北美氣價下跌。
期內，資本支出達約169億元人民幣(下同)，按年上升20.1%，主要是由於工作量按年增加。
鑑於當前低油價環境，公司指及時調整經營策略，執行更審慎的投資决策，保證公司
長期可持續發展。公司已將2020年淨產量目標由5.2至5.3億桶油當量調减為5.05至5.15億桶油當量，資本支出預算總額由850至950億元，調减為750至850億元。
第一季，公司實現總淨產量1.31億桶油當量，按年上升9.5%。其中，中國淨產量8,710萬桶油當量，按年上升9.7%，主要由於新項目投產及收購中聯煤層氣有限責任公司帶來的產量貢獻；海外淨產量4,450萬桶油當量，按年上升9%，主要由於包括尼日利亞的Egina油田和美國墨西哥灣的Appomattox油田在內的新項目投産帶來的產量貢獻。第一季公司共獲得兩個新發現，並有21口評價井獲得成功。
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