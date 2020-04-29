中海油第一季油氣銷售收入降　削今年資本支出預算

期內，資本支出達約169億元人民幣(下同)，按年上升20.1%，主要是由於工作量按年增加。

鑑於當前低油價環境，公司指及時調整經營策略，執行更審慎的投資决策，保證公司

長期可持續發展。公司已將2020年淨產量目標由5.2至5.3億桶油當量調减為5.05至5.15億桶油當量，資本支出預算總額由850至950億元，調减為750至850億元。

第一季，公司實現總淨產量1.31億桶油當量，按年上升9.5%。其中，中國淨產量8,710萬桶油當量，按年上升9.7%，主要由於新項目投產及收購中聯煤層氣有限責任公司帶來的產量貢獻；海外淨產量4,450萬桶油當量，按年上升9%，主要由於包括尼日利亞的Egina油田和美國墨西哥灣的Appomattox油田在內的新項目投産帶來的產量貢獻。第一季公司共獲得兩個新發現，並有21口評價井獲得成功。

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