三月新申請住宅按揭貸宗數勁飆52%

香港金融管理局公布，3月份新申請住宅按揭貸款個案按月增加52.6%，至1.3萬宗；當月新取用按揭貸款額則增加10.7%，至207億元。

另外，3月份新批按揭貸款額按月增加4成，至331億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款增加70%，至77億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加32%，至190億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加35.4%，至65億元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由2月份的87.1%上升，至3月份的88.7%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由2月份的10.2%，下降至3月份的8.2%。

截至3月底，未償還按揭貸款總額按月增加0.5%，至1.45萬億元。按揭貸款拖欠比率維持於0.03%，經重組貸款比率維持於接近0%。

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