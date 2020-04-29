中石油首季轉蝕162億人民幣 2009年以來最傷
2020年04月29日 16:48
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(中新社圖片)
新冠肺炎疫情令中國經濟陷於停頓及油價暴瀉，中國石油(00857)公布今年首季營業收入按年倒退14.41%至5,090.98億元人民幣(下同)，並按年盈轉虧勁蝕162.3億元，不但是2016年第1季以來首次季度虧損，更是2009年以來最傷！
其實中石油首季上游業務經營溢利尚按年增長近4%，惟煉油、化工及銷售業務一律盈轉虧。
中央推動油企「增儲上產」保障能源供應安全下，中石油期內產量依然按年上升6.1%至4.139億桶油當量，原油及天然氣產量分別按年上升4.2%及8.7%。可是礙於內地天然氣門站價格提早實施淡季價，中石油期內錄得進口銷售天然氣及液化天然氣(LNG)虧損升至39.33億元。
董事長戴厚良稱，預計國際原油市場今年餘下時間依然會供過於求，油價低位震盪。中石油還預先發盈警，預告今年上半年淨利潤按年將大幅下降。
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