中石油首季轉蝕162億人民幣 2009年以來最傷

其實中石油首季上游業務經營溢利尚按年增長近4%，惟煉油、化工及銷售業務一律盈轉虧。

中央推動油企「增儲上產」保障能源供應安全下，中石油期內產量依然按年上升6.1%至4.139億桶油當量，原油及天然氣產量分別按年上升4.2%及8.7%。可是礙於內地天然氣門站價格提早實施淡季價，中石油期內錄得進口銷售天然氣及液化天然氣(LNG)虧損升至39.33億元。

董事長戴厚良稱，預計國際原油市場今年餘下時間依然會供過於求，油價低位震盪。中石油還預先發盈警，預告今年上半年淨利潤按年將大幅下降。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200