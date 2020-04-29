中海油：減產有助控制成本　長期資本開支沒重大調整

他續指，未有具體公布減產油田分布情況，僅指減產主要針對高成本的油田，如加拿大油砂和美國頁岩油，但強調減產不是「完全停掉」，而油砂項目減產，將與同業一樣作出人員調整。

至於油價走勢，他說，要視乎主要產油國能否達成減產協議，及歐美主要經濟體何時恢復經濟及工業活動，認為現時減產談判正向好方面發展，有助油價回升及穩定，預期今年布蘭特期油每桶將在30至40美元之間波動。

公司資本支出預算總額由850億至950億元人民幣，調減至750億至850億元人民幣，用於海外的資本開支由38%降至30%。他解釋，海外開發項目風險增加，將削減非做不可的項目，以及高成本的項目，但認為近日油價急跌受突發因素影響，故對長期資本開支沒有重大調整。

被問到中國政府當局有否「趁低吸納」石油，他指，世界各地在低油價下增加石油儲備是正常情況，相信中國也一樣。不過，公司作為石油生產商，不會儲油，但會密切留意相關消息。