去年西貢空置量5060伙　冠絕18區

差餉物業估價署上載《2020香港物業報告》，2019年私人住宅空置量為44,892伙，整體空置率3.7%，當中西貢區(包括將軍澳)空置單位最多，涉及5,060伙，比率約7.4%。

不過，上述地區相比2018年的6,245伙空置量，則按年下跌約19%。而其次空置情況較嚴重地區為港島中西區，去年錄4,023伙，空置率為4.2%。

以空置比例計算，2019年則以大埔區比率最高，錄得9.4%，數量為3,362伙。至於港島南區相關比率亦錄7.8%，空置量為3,300伙。

若按照單面積大小作統計，其中實用面積1,722方呎或以上大單位，去年空置率達13.8%最高，相關伙數3,810伙。

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