中原按揭︰負資產佔整體按揭仍處低水平

2020年首季負資產數字增兩倍至384宗，中原按揭董事總經理王美鳳表示，即使疫情下市場減價盤增加，今年首季樓價平均僅跌1至2%，而較去年高位平均下跌約8%，平均跌幅未超逾1成，但由於不同屋苑成交價連帶估值跌幅出現差別，個別單位成交已由高位跌穿1成。

再者，9成按揭用家普遍將保費加借入按揭額一併供款，連同保費總按揭成數約達92至93%為主，導致高成數按揭銀行職員個案以及部份新造不久的9成按揭業主跌入負資產界線。

王美鳳續指，自去年10月中放寬按保後，9成按揭個案使用率增加，放寬按保有助買家上車，但即使按保使用率上升，現時負資產佔整體按揭仍屬相當低水平，負資產宗數佔整體住宅按揭僅0.07%，負資產涉及金額佔未償還貸款總金額僅0.13%。

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