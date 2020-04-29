【各界促撤辣】律師孫楚雍建議撤銷額外印花稅

香港金融管理局公布，截至第一季末，負資產住宅按揭貸款宗數按季飆升2倍，至384宗。專責處理破產申請的律師孫楚雍建議政府循序漸進撤辣，率先考慮撤銷額外印花稅(SSD)。

他建議，政府可容許因疫情導致收入減少的業主豁免繳付額外印花稅。尤其是於過去兩年置業的人士，他們買樓時並未能預計到突如其來的疫情來襲，以至自己收入大減至無法完成供款。目前在未撤辣之際，這批業主面對兩難局面。第一，是想賣樓但無能力繳付額外印花稅。額外印花稅為購入住宅物業並於3年內賣出需繳付的稅項。第二，是不賣樓又無能力供款。

除了額外印花稅，他亦建議政府考慮撤銷雙倍印花稅(DSD)，為持有多於一層物業的業主提供彈性，有助穩定樓市。他坦言，受疫情衝擊，香港經濟已元氣大傷，但本港樓市年內跌幅竟然未有太深。他擔心，負資產宗數持續增加，愈來愈多業主供不起樓，令樓市急跌，所以促請政府考慮撤辣。

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