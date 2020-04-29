彭博經濟學家：中國經濟或過最壞時刻　未來仲有乜挑戰？

新冠疫情嚴重打擊中國2020年的經濟增長，但相信中國已度過疫情最嚴峻階段。中國成功重啟經濟活動，大型企業的生產和商業活動亦已逐步回復正常。4月份，中國疫情進入穩定階段，大部分城市目前已基本恢復開放。現時中國國內的疫情得到控制、復工復產勢頭強勁，令3月份各項經濟數據跌幅收窄，表現優於預期。我們將今年中國經濟的增長預期從之前預計的1.4%調整為2%，雖與2019年6.1%的增速相比相差甚遠，不過下跌程度略為下降。

中國經濟前景遠未明朗，中國政府政策重點已從針對性的緊急救濟措施轉為經濟措施刺激內需。4月份，歐洲、北美等地疫情急劇惡化，疫情蔓延令全球供應鏈受到影響，中國的出口大幅放緩，故經濟復甦還有賴內需帶動。中小企仍然經營困難，加上國內需求尚未恢復，中國政府政策的調整可能會有助於經濟抵抗經濟下行壓力。

中國第一季度GDP同比回落6.8%，降幅小於11%的預期，主要與3月份供給側活動出乎意料地增長有關。與我們之前的預測相比，3月份的數據快速反彈為穩定的復甦步伐奠定了基礎。

儘管如此，鑑於全球經濟衰退和國內民營企業需求疲弱，預計今年內中國經濟復甦仍然面對重重挑戰。我們輕微下調其餘三個季度的經濟增長預測。這次最新調整考慮到生產意外上行和政策的影響，同時擴大下行風險。

隨着疫情緩和及政府解除限制措施，經濟活動從中反彈。中國3月份製造業採購經理指數(PMI)由2月份的35.7歷史低點回升至52，3月份經濟數據顯示中國生產方面有強勁反彈。我們的分析表示，中國4月份的復工率上升至95%左右，但環球對貨品需求減低將窒礙中國繼續復甦。中國經濟持續回暖，預料4月份的PMI將會明確反映趨勢。受惠政府大力支持基礎建設，金融及資訊行業會繼續有上佳表現，而其他服務行業亦陸續恢復營運。

預計中國政府將推出更多針對性刺激措施和財政紓困措施。考慮到銀行資產負債表內外等活動因素，我們預計2020年預算赤字將增加至GDP的8-9%，高於2019年的5%，另外預計中國央行還會進一步降息30至40個基點。與2008至2009年的經濟刺激措施不同的是，這一次重點不是為了實現具體的GDP增速，而是要保障就業機會。

彭博經濟學家 舒暢

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