中石化︰現金足夠派息　資本開支料減兩成

黃文生指，中石化新的2020年度資本開支計劃仍有待董事會審批，惟方向大致是整體調低20至25%，不僅上游，煉油、化工及銷售業務都會調低。

他強調，中石化仍要投資進行勘探，尤其是加碼發掘中國西部的資源，頁岩氣等非常規天然氣的資本開支不會減，因為這對公司上游業務而言是前景理想的機會，惟開發油田氣田的部分就會略為減少。

他又說，中石化今年天然氣產量還會有7至8%的增長，原油則與去年大致持平。

中石化上季勁蝕近200億元人民幣，主要是油價下跌導致庫存減值。財務總監壽東華表示，中石化通常會保持約20天加工量的原油存貨、以及約15天銷售量的成品油存貨，鑑於國際油價3月初開始急插，中石化上季計提煉油庫存減值185億元及成品油庫存減值53億元。她坦言，由於目前油價確實低迷，因此今季庫存減值壓力仍比較大。

鑑於國際油價已經跌穿40美元，黃文生指，成品油價格不會再下調，而且油價低迷，煉油業務之毛利按照現時情況會有望好轉。況且公司之前因應需求下跌而暫時關閉維修的煉油廠經已復工，現時產能利用率達到約95%的高水平。

就近日超大型油輸(VLCC)費用上漲，中石化管理層稱影響不大，又謂既然運費上升及產品價差不高，已大幅調低成品油出口計劃。

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