港交所為生科企上市披露提供詳細指引

香港交易所就未有收益生物科技公司刊發新的指引材料，為計劃上市的企業及市場提供更清晰的上市及披露規定。

其中新增一份指引為生物科技公司上市文件披露內容，提供詳細指引，如相關公司應考慮在上市文件中披露生物科技產品的競爭形勢及目標市場、與主管當局通訊等。

另外更新有關生物科技公司是否適合上市、有關根據《上市規則》向關連客戶以及現有股東或其緊密聯繫人配售股份，以及簡化股本證券新上市申請上市文件編制3份指引。

香港交易所上市主管陳翊庭表示，該所兩年前推出新的上市制度，歡迎不同投票權(WVR)架構公司及未有收益的生物科技公司等新經濟公司來港上市，發現近兩年來全球機構和零售市場對第十八A章(即收益生物科技公司上市)的興趣與日俱增，該所期待進一步完善和提升這章節的上市制度。

改革至今共有16家未有收益的生物科技公司在港上市，合共集資396.8億港元。陳氏指，對於在短時間內看到新上市機制廣受市場歡迎，並取得相當成績實在令該所感到鼓舞。她又認為，已成功在香港孕育出一個全新的生物科技市場，為致力推進和改善人類健康的公司提供多一個融資生態系統。

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