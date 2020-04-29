樓價UPDATES：買家加快入市　元朗區4月錄逾160宗買賣

二手買家加快入市，元朗區4月錄累錄逾160宗買賣，尚悅佔最多達約16宗。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔囍滙3座高層C室，實用面積441方呎，一房間隔，叫價1,350萬元，最終減90萬元，以1,260萬元連租約易手，實用呎價28,571元，新買家屬於收租投資客，見原業主調整價錢即承接，單位現以32,000元租出，租金回報3厘。

●小西灣藍灣半島8座高層F室，實用面積約465方呎，兩房間隔，望山景，放盤約四個月，原業主開價900萬元，經議價後減價88萬元或約9.8%，終以812萬元交吉沽出，實用呎價約17,462元，原業主於2001年4月以約249.6萬元購入，持貨19年帳面獲利約562.4萬元，物業升值約2.3倍。

●北角和富中心4座中層D室，實用面積733方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,150萬元承接，實用呎價15,689元，做價及呎價創屋苑同類型單位近一年新低，原業主於2012年7月購入上址自住，當時作價748萬元，持貨至今將單位沽售，帳面獲利約402萬元，單位7年多升值54%。

●灣仔尚翹峰3座高層C室，實用面積492方呎，兩房間隔，去年10月放盤，叫價1,468萬元，直至今年2月減價至1,380，最終大幅減價以970萬元易手，實用呎價19,715元，去年3月3座高層D室曾以1,244萬元高位沽出，是次成交較高位回落22%，新買家屬於投資客，單位市值租金約25,000元，租金回報3.1厘。

●西半山輝煌豪園中層A室，實用面積約721方呎，套三房間隔，新買家為外區客，在區內物色單位近三個月，原業主開價約1,780萬元，雙方議價後減價近150萬元，至1,630萬元成交，實用呎價約22,607元，原業主於2014年10月份以約1,350萬元購入，是次轉售帳面獲利約280萬元，物業升值約2成。

●鴨脷洲海怡半島31座中層A室，實用面積約為521方呎，兩房間隔，外區租客鍾情港島南區環境，議價後以約848萬元承接，實用呎價約16,276元，原業主於2010年12月以415萬元入市，是次轉售帳面獲利433萬元，持貨10年，物業升值104%。

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九龍區

●將軍澳廣場3座低層B室，實用面積約567方呎，三房連工人房間隔，由去年12月初開始放盤，原先叫價950萬元，經議價後減價62萬元或約6.5%，終以888萬元沽出，實用呎價約15,661元，原業主於2009年4月以約299.8萬元購入，持貨11年，轉手帳面獲利約588.2萬元。

●茶果嶺麗港城本月暫錄21宗成交，已超上月全月16宗，本月平均實用呎價徘徊於14,124元，其中17座低層A室，實用面積748方呎，套三房間隔，議價後以990萬元易手，實用呎價13,235元，原業主於2012年2月以500萬元買入，持貨8年帳面獲利490萬元，單位升值98%。

●茶果嶺麗港城18座低層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，放盤約三個星期，開價760萬元，經議價後減價4萬元或約0.5%，終以756萬元沽出，實用呎價約14,623元，原業主於2010年7月以約300萬元購入，持貨9年帳面獲利約456萬元，物業升值約1.5倍。

●新蒲崗廣場2座高層H室，實用面積417方呎，兩房兩廳間隔，原先開價655萬元，減價19萬元或2.9%，放盤僅兩日，以636萬元成交，實用呎價15,252，原業主於1997年購入上述單位，當時作價389萬元，持貨至今沽售，帳面獲利247萬元離場，單位23年升值63%。

●紅磡黃埔花園4期6座中層C室，實用面積732方呎，套三房間隔，望船景，上月開價1,200萬元，議價後獲同區換樓客以1,163萬元承接，實用呎價15,888元，原業主於2010年7月以560萬元買入單位，持貨近10年，現轉手帳面獲利603萬元離場，單位期內升值108%。

●旺角得寶大廈B座頂層連天台戶，兩房間隔，實用面積約450方呎，天台面積約251方呎，單位以800萬元放盤數個月後，獲區內客洽詢，經議價後減價132萬元或16.5%，以約668萬元成交，實用呎價約14,844元，新買家為首置客，心儀單位附帶天台，睇樓一次決定入市，原業主於1985年12月以約42萬元購入，轉售帳面賺約626萬元，物業升值約15倍。

●旺角SKYPARK高層B2室一房單位，望市景，實用面積約398方呎，以約18,000元放租兩星期，吸引區內客洽詢，並在「零議價」情況下租出，實用呎租約45.2元，新租客為夫婦，心儀單位企理，故睇樓兩次即決定承租。

●長沙灣喜漾1座低層D室，實用面積695方呎，套三房間隔，最初開價1,280萬元，降價127萬元，以1,153萬元成交，實用呎價16,590元，新買家為同區換樓客，，原業主於2015年以936萬元入市，持貨5年帳面獲利217萬元離場，單位期內升值23%。

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新界區

●元朗本月累錄逾160宗二手成交，當中以尚悅最旺，共錄得16宗，其中9座低層F室，實用面積354方呎，兩房間隔，叫價515萬元，議價後以513.8萬元，實用呎價14,514元，原業主於2013年3月以333萬元一手買入單位，轉售帳面獲利180.8萬元或升值約54%。

●東涌區本月已錄得約101宗成交，已比上月整月89宗成交多12宗或13%，其中東堤灣畔6座低層A室，實用面積772方呎，套三房間隔，附連租約，叫價850萬元，放盤一日沽出，減價13.2萬元，以836.8萬元成交，實用呎價10,839元，新買家原意向買入兩房單位收租，現時兩房呎價最平達12,000至13,000元，認為不算吸引，睇樓一段時間，反而三房仍有平盤，呎價僅約1萬元，最後決定買入三房單位。按上址租約每月租金22,000元計算，租金回報約3.2厘。

●東涌海堤灣畔1座中層D室，實用面積約516方呎，兩房兩廳間隔，望海景，以692萬元成交，實用呎價約13,411元，原業主於2008年8月以約244.5萬元購入，持貨約12年帳面獲利約447.5萬元，賺價逾1.8倍，屋苑本月暫錄約9宗二手成交個案，平均實用呎價約11,682元。

●荃灣中心19座高層E室，實用面積約329方呎，兩房間隔，早前開價470萬元放售，吸引上車客承接，客人有見近期各上車屋苑錄高價成交，為免長假後錯失筍盤，火速入市，雙方經議價後，終以463.8萬元成交，實用呎價約14,097元，原業主2017年4月以362萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利101.8萬元，升值約28.1%。

●荃灣海之戀10座高層A室，實用面積777方呎，套三房連儲物房間隔，月租叫價28,000元，以27,500元租出，實用呎租約35.4元，租客為家庭客，見業主願減租500元，隨即承租單位。按業主於2019年1月1270.7萬元買入價計，單位的租金回報率2.6厘。

●屯門居屋兆康苑I座低層8室，實用面積429方呎，兩房兩廳間隔，減價7萬元，獲區內首置客於已補價自由市場以443萬元購入自用，實用呎價10,326元，屬市價。

●上水御景峰中高層H室，實用面積約663方呎，套三房間隔，最終以780萬元沽出，實用呎價約11,765元，原業主約於2013年6月以約543萬元購入，持貨約7年帳面獲利237萬元離場，賺價約44%。

●粉嶺海聯廣場2座低層F室，實用面積659方呎，三房間隔，議價後以670萬元獲承接，實用呎價10,167元，新買家為換樓客，即購入自住，原業主於2005年以約163萬元購入單位，持貨約15年，沽出帳面獲利約507萬元，單位升值約3.1倍。

●大埔天賦海灣17座低層B室，實用面積1,065方呎，套三房及儲物房間隔，開價約1,420萬元，議價後以1,320萬元沽出，實用呎價12,394元，原業主則於2011年以1,181萬元購入，持貨9年沽出單位帳面獲利約139萬元離場，單位升值約12%。

●沙田第一城19座高層連天台戶，實用面積451方呎，三房間隔，以768萬元易手，實用呎價17,029元，原業主則於2012年以405萬元購入單位，持貨8年帳面獲利約363萬元，單位升值約90%。

●沙田居屋愉翠苑愉庭閣低層7室，實用面積650方呎，套三房間隔，望內園景，原先於未補價第二市場開價720萬元，放盤4個月，減價10萬元，減幅1.4%，以710萬元沽出，實用呎10,923元，，原業主於2008年3月購入上址，當時作價166萬元，持貨12年至今轉售，帳面獲利544萬元，單位期內升值近3.3倍。

●馬鞍山薈朗2座低層B6室，實用面積283方呎，一房間隔，開價550萬元，議價後以520萬元易手，實用呎價18,375元，原業主於2016年以411萬元購入單位，持貨4年帳面獲利約109萬元離場，單位升值約26.5%。

●西貢逸瓏海匯3座中層H室，實用面積542方呎，兩房兩廳間隔，望山景，原叫價780萬元，減價20萬元，減幅2.6%，最終760萬元沽出，實用呎價14,022元，原業主於2016年12月購入上址，當時作價725萬元，持貨逾3年至今沽售，帳面獲利35萬元，單位期內升值約5%。

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