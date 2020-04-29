新盤UPDATES：洋房及分層大宅均現大額交投

股市回穩，豪宅買家亦轉趨積極入市，各區一手豪宅盤紛紛錄得承接，無論洋房及分層大宅均續現大額交投。

●尚珩洋房7502萬元獲承接

香港興業國際（00480）銷售及市務助理總經理陳秀珍表示，旗下沙田九肚尚珩售出10號洋房，實用面積2,723方呎，屬四房連三套房間隔，樓高3層，設779方呎花園、720方呎天台，成交價為7,502萬元，呎價27,550元。

截至現時為止，項目共61伙中，以招標形式售出53伙，佔單位總數目約87%，洋房已全部售罄，只餘8伙分層單位待售。總成交金額約32.49億元，加上早前售出的40個住客停車位，總成交金額逾34億元。

●紅山半島C區推13座洋房標售

華懋集團旗下大潭紅山半島C區，繼早前發布全新樓書後，發展商剛發出銷售安排，落實於5月6日起，以招標形式推售13座洋房。

●信心爆棚？地產代理揸Fit人斥逾1.26億購名鑄複式戶

據成交紀錄冊顯示，該單位曾於2018年6月以同一價錢賣出，但早前終止買賣合約，發展商重推，並隨即再獲買家承接。

據悉，該買家是次入市，是受到項目提供長達4年先住後付計劃等吸引，買家為祥益地產總裁汪敦敬。

汪氏接受《東網》查詢時證實購入上述單位，主因被單位全海景景觀吸引，暫時考慮作長線投資。他表示，樓市日後雖仍會有調整，日前亦有參觀港島區其他一手豪宅項目，但深知上址為項目最後一個同質素單位，供應罕有，故決定購入，而香港經濟結構清晰穩定，相信疫情後保護財富表現會比外國物業市場更出色。

事實上，市民現時可因應自己條件及需求考慮入市，尤其是換樓客，因為現時大單位樓價回升幅度未及細單位，加上放寬按揭及低息環境都有助換樓，未來會考慮再購入商舖物業投資。

●PARK YOHO Napoli連天台戶逾1990萬售出

新盤特色戶交投暢旺。美聯林振華表示，新鴻基地產（00016）旗下元朗錦田北PARK YOHO Napoliz，昨單日（4月28日）連錄4宗成交，其中公司促成的26座18樓A室特色戶，實用面積1,112方呎，天台面積703方呎，成交價1,990.48萬元，呎價1.79萬元。

●長沙灣The Campton取得預售樓花同意書

多個全新樓盤積極籌備登場。萬科控股(香港)宣布， 旗下長沙灣新盤正式命名為The Campton，住宅部分已取得預售樓花同意書。樓盤位處營盤街，隨着區內多個市區重建項目、大型商業及酒店項目陸續落成，該區將演變成另一商業核心區。

該公司執行董事鮑錦洲表示，物業外牆以垂直縷金線條模仿Matrix數列圖案，並以QR Code作為露台排列設計的靈感來源，營造透視未來的感覺。住宅大樓呈V形雙翼設計，擴闊單位的觀景角度。大樓平台部分採用天然石材，而商業部分的鋁板外牆以金銅色網狀裝飾，既仿照中國大宅門戶的鏤空雕刻，亦蘊含QR Code的元素。

●明翹匯三房大戶逾961萬沽出

佳明集團控股（01271）旗下青衣明翹匯，剛售出1A座15樓C室三房大單位，實用面積577方呎，以961.9萬元獲買家承接，呎價16,671元。樓盤本月至今已售出12個單位，套現逾7,100萬元。

●逸瓏灣8本月已售22伙 平均售價逾千萬元

信和置業（00083）的大埔白石角逸瓏灣8，售出2座17樓J單位，實用面積563方呎，售價932.36萬元，呎價16,561元。項目本月暫已沽出22伙，平均每伙售價約1,034萬元，開盤至今累沽450伙，套現逾41億元。

●傲玟一周售出9伙

高銀集團的何文田傲玟，今日（4月29日）售出3座8樓D室兩房戶，實用面積939方呎，售價2,644.2萬萬元，呎價28,160元。樓盤一周售出9個單位，整項目已售出13伙，平均呎價30,241元。

●海日灣現樓會所及海景大宅曝光

大埔白石角多個現樓項目相繼入伙，億京發展旗下區內海日灣已屬現樓，發展商首度安排傳媒參觀現樓住客會所及海景大宅。其中會所設施完善，提供室內運動場、健身室、兒童遊戲室、桌球室及室外泳池等。

至於位於COURT A第2座10樓B室，實用面積1,411方呎，間隔三房連套房，長方形天廳空間感闊落，與睡房同樣可享開揚吐露港海景，而廚房內設有多用途房連洗手間。

●啟德龍譽推出高達38.8萬元現金回贈優惠

發展商趁長假期增加優惠吸客。保利置業集團（00119）旗下啟德龍譽，由5月1日起，推出「喜迎夏日現金回贈」優惠，兩房戶可獲28.8萬元，三房或以上則獲38.8萬元，同時，樓盤新增高達樓價八成按揭，買家仍享代繳從價印花稅優惠。

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