去年零售樓宇空置率10%　創十四年新高

據差餉物業估價署香港物業報告2020，2019年私人零售業商業樓宇空置率高達10.1%，創2005年後新高，涉及樓面約1,252.95萬方呎，則創有紀錄以來新高。商場舖位和樓上商業單位佔總空置量的62%。

以地區劃分，新界區私人零售業商業樓宇空置率高達10.3%，為最高地區，涉及390.3萬方呎，當中以西貢及荃灣最嚴重，兩區空置率分別為20.2%及14.9%。

而九龍私人零售業商業樓宇空置率為10.1%，涉及513.99萬方呎，當中油尖旺區空置率為9.1%，涉及212.91萬方呎，而黃大仙空置率為13.5%，涉及47.47萬方呎。

至於港島區空置率為9.8%，涉及348.65萬方呎，其中灣仔情況最嚴重，空置率達10.4%，涉及132.18萬方呎。

而去年第四季整體零售業樓宇的售價及租金，較2018年同期分別下跌15%及3.7%。

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