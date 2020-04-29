復星旅遊文化首季營業額跌近16% 預警上半年虧損
2020年04月29日 21:10
東網電視更多新聞短片
復星旅遊文化(01992)公布，按不變匯率計，截止3月底止首季，旅遊營運的營業額約40.89億元人民幣(下同)，按年減少約15.9%。雖然新冠肺炎自2020年1月末爆發，截至2020年2月29日止兩個月，度假村營運業務的營業額仍按年增長約8%。
3月以來疫情開始在全球蔓延，而且各國均採取一定的公共衛生防疫措施以延緩疫情的蔓延，集團於中國以外的度假村自3月下旬起，根據各國相關政策陸續暫停營業，由於措施無法預計結束時間，正努力控制成本和開支。
集團預料，疫情對2020年上半年的營業額產生重大負面影響，而上半年錄得虧損。截至3月31日，現金儲備充足，集團有信心應對疫情期間的開支，並為疫情後業務的快速復甦，及持續發展提供了充分的保障。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！