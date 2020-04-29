復星旅遊文化首季營業額跌近16%　預警上半年虧損

3月以來疫情開始在全球蔓延，而且各國均採取一定的公共衛生防疫措施以延緩疫情的蔓延，集團於中國以外的度假村自3月下旬起，根據各國相關政策陸續暫停營業，由於措施無法預計結束時間，正努力控制成本和開支。

集團預料，疫情對2020年上半年的營業額產生重大負面影響，而上半年錄得虧損。截至3月31日，現金儲備充足，集團有信心應對疫情期間的開支，並為疫情後業務的快速復甦，及持續發展提供了充分的保障。

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