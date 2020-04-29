夜市UPDATES：油價美股齊漲　港夜期輕微低水

憧憬美國經濟早日重啟，美股早段升勢穩固，當中道指目前報24,527點，升425點或1.77%；標指報2,921點，升57點或2.02%；納指報8,821點，升213點或2.48%。

受外圍股市帶動，港股期指夜市抽升至24,638點，升136點，僅低水6點。

美國總統特朗普密集會晤各界人士，以推動重啟經濟進程。除了重啟經濟之外，有市場消息稱特朗普仍在考慮稅收的方案，尤其是削減工資稅。

美國上季經濟表現創2008年以來最劣，分析認為，這可能只是冰山一角，第二季度GDP可能出現40%左右的跌幅。

根據美國全國商業經濟協會4月27日發布的調查報告顯示，受新冠肺炎疫情蔓延導至美國經濟大面積「停擺」影響，消費者開始脫離經濟活動，一季度個人消費支出出現負值。

需要注意的是，美國GDP數據只是揭開「驚魂24小時」的序幕，接下來還有EIA原油庫存，聯儲局和歐洲央行議息結果、新申領失業金人數等重磅數據和報告公布。

聯儲局將在香港時間周四凌晨公布最新貨幣政策，由於聯邦基準利率目標範圍的下限已經為零，因此市場參與者將專注於局方有關其現行的廣泛刺激措施清單的言論。

商品市場方面，國際油價持續反撲，紐約期油報每桶15.37美元，升3.03美元或24.55%；布油報22.73美元，升2.27美元或11.09%。

【22:30】美國季度經濟表現為2008年以來最差，惟聯儲局公布議息結果前，據報一隻治療新冠肺炎藥物的測試結果「正面」，消息刺激美股周三早段做好，道指高開453點，報24,555點，納指升199點，至8,807點。

據瑞銀財富管理4月份調查顯示，至少有100萬美元可投資資產或企業收入的受訪人士中，61%認為股市要再跌5%至20%後才會買入，23%受訪人士相信現時是買入時機，另有16%認為目前股市處於熊市，不宜吸納。此外，60%受訪者預期未來12個月很可能出現全球性衰退。

美企陸續公布業績，福特汽車首季虧損19.9億美元，或每股蝕50美仙，差過預期的8美仙，收入跌15%至343.2億美元，公司料第二季經營虧損將擴大至50億美元，但表示手頭現金約350億美元，即使廠房未能重開，亦足夠應付到今年底。福特股價早段跌1.44%至5.3美元。

通用電氣（GE）首季收入跌8%至205.2億美元，經調整後每股賺5美仙，遜預期8美仙，期內並錄得10億美元現金流出。GE股價早段挫2.06%至6.66美元。

波音公司首季虧損6.41億美元，期內「燒錢」43億美元。此外，波音宣布裁減10%人手，並計劃放慢部分飛機包括783夢幻客機的生產速度。波音股價早段漲3.84%至136.34美元。

受新冠肺炎的衝擊，美國經濟急轉直下，首季國內生產總值(GDP)由去年第4季增長2.1%，轉為收縮4.8%，2008年以來最劣，並差過預期跌4%，當中，個人消費由前一季增長1.8%，轉為萎縮7.6%，亦遠差過預期3.6%跌幅。

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