【餐飲寒冬】翠華預警全年虧損最多1.8億元

虧損乃主要由於部分資產預計將錄得一次性撇銷及╱或減值虧損等非現金性項目合共介乎約為2,000萬元至3,000萬元；資產折舊及攤銷合共約1億元；(iii)自2019年6月中旬起，尤其自爆發新型冠狀病毒(COVID-19大流行以來，入境旅客及出外用膳的巿民銳減以致年度的收益下跌；及(iv)食材成本等經營成本持續上漲。

儘管上文所述，董事會預計不會對本集團整體營運及現金流量造成重大不利影響。截至2020年3月31日，預期集團之現金結餘約為2億元至2.1億元。集團有充足手頭現金應付目前業務需求。

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