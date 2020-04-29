【財經評論】內憂外患仍未消　提防五窮月應驗

今年好不容易才捱過四個月。香港經濟備受新冠肺炎疫情及全球經濟大停擺所打擊，僅靠低息環境、高樓價和北水南來充撐場面，百業蕭條慘不忍睹！有說全球疫情受控，資金流入及疫後經濟復甦，將惠及港股，可這漠視了香港經濟底子積弱尋底，在失業率上升和企業倒閉潮下，市道並不可能在短時間內復原，以及樓市亦開始出現暗湧的事實，港股傳統「五窮月」的風險實在不容低估！

綜觀今年首四個月，港股累跌逾3,500點或12%，恒指仍處於牛熊分界線之下。受疫情打擊，二月香港零售銷售暴跌四成四；首季失業率飆至百分之四點二創近十年新高、商品整體出口及進口貨值按年皆挫一成、訪港旅客大跌八成。見到這堆差強人意的數字，除意識到不少港人收入大減甚至失業，生活水深火熱之外，亦在在說明，經歷貿易戰、社會動盪和疫情的連環衝擊下，香港經濟已傷上加傷，損及筋骨！

有說最近持續有資金流入香港，且全球各地疫情開始受控，港股或有轉機。但別忘記，其實內地自三月底開始疫情逐步受控及全面復工下，港股在四月份已回升超過一千點，一定程度預先反映了這方面的因素。再者，次季全球經濟逐步嘗試走出大停擺，但過程中不無風險。在擔心爆發第二波疫情之下，各地都不會一下子放寬邊境限制，人流和貨運仍然受阻，將繼續影響全球產業鏈和商旅經貿活動。

此外，宜留意若五月產油國減產的成效不足以穩定油價，中旬石油期貨結算或再現負油價場面，則金融市場勢必再現大幅動盪，亦加深了油企破產和誘發系統性風險的憂慮。

外部需求仍疲弱，再看香港內部，旅遊、消費、零售及貿易等幾大支柱產業，即使能在低位回穩，畢竟投資和消費信心重創，難奢望在短時間內有驚人復甦力量。更令人擔心的是，支持着本地家庭財富的樓市亦現暗湧，今年以來新盤市場取消交易撻大訂的個案突破百宗、首季負資產個案按季大增兩倍、季內各區均現二手樓劈價成交，最近更有洞悉景氣的大型發展商，保守起見減持市區商業地王項目權益以增加現金儲備。

種種迹象說明，香港的經濟前景未許樂觀。本來，五月年年有，但過去廿二年來的五月份，港股跌市比例逾七成，致有「五窮」之說，今年能否有例外？最怕是「五窮」難逃，「六絕」緊隨！投資者宜保持高度警惕，審慎控制持倉風險，有心理準備金融市場更壞情況還在後頭！

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200