東方日報B1：樓市陷調整　今年睇冧一成

樓市接連受到社會衝突及新冠肺炎衝擊，今年首季私人住宅樓價持續向下，按季再挫1%，已連跌三個季度，為自2003年沙士以來近17年首見。業界人士估計樓市調整期未完，今年樓價看跌一成。至於租金跌勢更進一步擴大，按季下挫約4.1%，是2016年首季後四年最大跌幅。

去年下半年社會局勢動盪，私宅售價指數於第3季開始滑落，當時按季顯著下跌3.1%，其後第四季跌勢稍見緩和，但亦有0.6%跌幅。而上季市況因應疫症再次轉弱，差餉物業估價署公布截至三月底的售價指數報375.3點，按季度回落幅度擴闊0.4個百分點，形成連續三個季度下跌頹勢，累積減幅約4.7%。資料顯示，該指數於2001年第2季至2003年第2季，出現連續9季的跌浪。

若單計每年首季，則是自2016年後首次報跌，但相比同樣爆發疫症的2003年第1季，當時樓價按季跌幅達5.6%，是次回落幅度相對溫和。

儘管按月統計，上述售價指數於3月份略為反彈0.43%，但萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，這不代表樓價已止跌回升，雖然樓市不會像沙士時下跌，但在各項外圍及本地因素下，估計今年全年樓價仍有雙位數跌幅。他續稱，經濟數據顯示香港正步入衰退，加上疫情影響下，估計未來經濟會變差，以及失業率上升，最終會影響購買力。

資深投資者吳龍飛亦指出，3月份指數微升，反映農曆新年後購買力釋放，但事實是租金下跌，銀行又收緊按揭，估價亦不足，近日成交都低市價約5%。

該報告以地區及實用面積劃分，當中港島區中小型單位首季表現最差，該區面積431至752方呎，以及753至1,075方呎兩類單位，期內平均呎價分別下挫2.9%及3.4%最多，報16,748元及19,494元。

事實上，港島區近日頻頻跌價，中原司徒榮華表示，灣仔尚翹峰3座高層C室，實用面積492方呎，兩房間隔，僅以970萬元易手，呎價19,715元，較去年三月同類型單位做價高位，回落多達22%。

世紀21北山嚴智贇又稱，北角和富中心4座中層D室三房戶，實用面積733方呎，獲區外換樓客以約1,150萬元承接，呎價15,689元，做價及呎價均創同類型單位近1年新低。

隨着大市回落，租金下瀉速度更為顯著，差估署資料顯示，今年3月份私宅租金指數報182點，首季跌幅明顯擴大，相比去年第4季錄得約3.9%季度減幅，進一步增加約0.2個百分點，並已連續兩季下跌。若以按月統計，較2月份的185.6點，則回落約1.9%。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，私宅租金出現相當跌幅，反映部分業主將單位轉租為賣。但他認為數據並未完全反映疫情影響，隨着失業率攀升，未來斷供情況浮現，相信明年首季樓市最高危。

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