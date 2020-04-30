新濠博亞悉售皇冠股權套27億

出售事項完成後，新濠國際不再為皇冠之股東，而出售事項所得款項將用作一般營運資金。集團估計，上述於皇冠之9.99%投資，將於本年底止的財政年度錄得虧損(不包括交易開支)約13.06億元，當中包括相關匯兌差異約3.67億元。

集團解釋，本次出售可重新分配資源以便利其核心營運，以及加強新濠博亞娛樂的資產負債表。

此外，有報道指，新濠國際主席何猷龍向員工發內部信，表示在當前環境影響下，他會放棄今年餘下月份的薪金，公司管理層今年餘下時間將貢獻其33%薪金予公司，並且會放棄所有未使用的年假。另外，部分管理層將會自願離職。他形容決定極為艱難。信中又指，公司今年業績將會倒退，影響力甚或會延續至明年。

本報向公司查詢，發言人表示，不會對外洩的內部信作評論，但承認何猷龍今年餘下時間不會取薪酬，以及高層減薪。

此外，新濠博亞於美國發公告，表示獲得148.5億元銀團循環融資，主要用作2015年的一項136.5億元的貸款再融資，以及用於一般營運資金。

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