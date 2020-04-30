TVB委任許濤做主席 兼任非執董
2020年04月30日 00:20
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TVB主席許濤。
電視廣播(00511)(TVB)周三(29日)公布一系列人事變動，委任許濤為董事局主席，填補這個懸空近三個月的位置，許氏將由執行董事調任非執行董事。與此同時，TVB行政總裁李寶安將接替黎瑞剛出任董事局副主席，但黎瑞剛仍繼續擔任TVB非執行董事。上述所有人事任命均於周三起生效。
TVB前董事局主席陳國強原先在該公司的權益是於今年1月售給工程師徐敬，惟現在接任TVB董事局主席的人並非接手陳國強持股的徐敬。現時徐敬與黎瑞剛旗下華人文化集團公司，一同透過名為Young Lion Holdings Limited(YLH)的公司持有TVB 26%股份。
TVB通告指，現年47歲的許濤，目前於華人文化集團公司擔任首席運營官及執行董事；並於TVB持股11.98%、由黎瑞剛出任主席的邵氏兄弟(00953)擔任非執行董事。許氏本身持有TVB約0.46%股份，其成為董事局主席後，將會繼續擔任董事會轄下行政委員會、提名委員會及投資委員會成員。
華人文化集團公司全資擁有的華人文化傳媒娛樂投資2015年入股YLH，但是黎瑞剛本人要到2016年10月中始加入TVB董事局。不過，許濤早於2015年4月，即華人文化傳媒娛樂投資入股YLH不久後已經躋身TVB董事局，他當時獲委任為TVB的非執行董事，以接替以其他業務日益繁重為由辭任的台灣宏達(HTC)董事長王雪紅，許氏2018年3月調任為執行董事。
另外，兼任TVB董事局副主席的李寶安，亦會繼續擔任TVB董事局轄下行政委員會主席、風險委員會及投資委員會成員。
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