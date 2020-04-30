TVB委任許濤做主席　兼任非執董

TVB前董事局主席陳國強原先在該公司的權益是於今年1月售給工程師徐敬，惟現在接任TVB董事局主席的人並非接手陳國強持股的徐敬。現時徐敬與黎瑞剛旗下華人文化集團公司，一同透過名為Young Lion Holdings Limited(YLH)的公司持有TVB 26%股份。

華人文化集團公司全資擁有的華人文化傳媒娛樂投資2015年入股YLH，但是黎瑞剛本人要到2016年10月中始加入TVB董事局。不過，許濤早於2015年4月，即華人文化傳媒娛樂投資入股YLH不久後已經躋身TVB董事局，他當時獲委任為TVB的非執行董事，以接替以其他業務日益繁重為由辭任的台灣宏達(HTC)董事長王雪紅，許氏2018年3月調任為執行董事。

另外，兼任TVB董事局副主席的李寶安，亦會繼續擔任TVB董事局轄下行政委員會主席、風險委員會及投資委員會成員。

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