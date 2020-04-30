歐股收市做好 銀行股績後大幅上漲
2020年04月30日 01:02
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新冠肺炎疫情稍緩和，市場憧憬各國重啟經濟，利好入市氣氛，歐洲股市收市做好。英國富時100指數收報6,115點，升156點或2.63%；法國CAC指數收報4,671點，升101點或2.22%；德國DAX指數收報11,107點，升312點或2.89%。
受累於新冠肺炎疫情大爆發，歐元區4月消費者信心指數終值由3月負11.6，進一步降至負22.7，創自2009年3月以來最低。
多間銀行公布業績，巴克萊首季淨利潤按年急跌42%，並就今次疫情作出信貸撥備21億歐元。巴克萊股價收漲12.42%。
渣打集團首季淨利潤按年跌12%，並指中國經濟有初步復甦迹象。渣打倫敦股價收漲6.17%。
德意志銀行首季轉虧4,300萬歐元，該行股價全日升11.95%。
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