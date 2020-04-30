美國聯儲局維持利率不變　符合預期

美國聯儲局於香港時間周四(30日)凌晨宣布，聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合市場預期。議息聲明指，今次新冠肺炎疫情使美國以至全球面臨沉重的經濟難關，並警告其對美國中期而言帶來龐大的風險。該局承諾會維持接近零息，直至有信心經濟能克服疫情，就業和物價朝向當局的目標。

投票取向上，公開市場委員會(FOMC)成員一致通過決議。值得一提，今次是聯儲局3個月來首次按原定時間表召開的議息會議，該局主席鮑威爾稍後將會召開記者會。

美國股市保持升勢，道指現報24,652點，升550點或2.3%；標指現報2,933點，升70點或2.4%；納指現報8,880點，升272點或3.1%。

議息聲明稱，疫情爆發導致美國經濟活動急劇下降和失業率激增，將密切留意經濟前景和公共衛生方面的最新狀況，以及全球在應對政策的發展。聯儲局並指，全球經濟活動中斷嚴重影響金融狀況；至於需求下滑和油價暴跌則拉低了消費。

該局強調會採取所有貨幣政策工具來支持美國經濟，又承諾繼續進行大規模隔夜和定期回購操作。

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