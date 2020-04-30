鮑威爾：美國經濟恐難重返疫情爆發前的水平

美國聯儲局主席鮑威爾在視像會議記者會上表示，新冠肺炎疫情危機已經造成美國經濟停擺，聯儲局實施強而有力的政策來應對疫情的影響，而未來可能需要採取更多行動。

他指目前美國經濟急劇萎縮，而且失業人口偏高，前景面臨非同尋常的不確定性，坦言即使美國重啟經濟將促進消費，但經濟表現恐難以重返疫情爆發之前的水平。

鮑威爾又稱，第二季度美國經濟活動可能會錄得空前的跌幅，下一份非農就業報告可能會出現兩位數的失業率，製造業則可能會在4月份更加急劇地下滑。

另外，他表示，今次疫情對最沒有承受能力的人群帶來極大程度的負擔，認為聯邦政府可能需要向許多美國人提供直接的財政援助，支持當中有需要的人，從而限制經濟創傷造成的破壞。

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