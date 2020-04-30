美油庫存增幅較預期低　紐約期油收市急漲22%

國際油價周三(29日)收市上漲，紐約6月期油收報每桶15.06美元，升2.72美元或22.04%；布蘭特6月期油收報每桶22.54美元，升2.08美元或10.17%。

美國能源部(EIA)公布，當地上周原油庫存增加899萬桶，但增幅較預期的1,190萬桶為少，汽油庫存則減少367萬桶，3月中以來最大跌幅，並與預期增長249.2萬桶背道而馳。

至於美國4周平均石油產品需求僅每日稍高於1,500萬桶，為1990年開始統計以來最低水平。另一方面，低油價遏抑美國石油開採，上周每日產量再降10萬桶，連跌4周。

Tortoise資產組合經理Nick Holmes表示，EIA對油市帶來正面驚喜，因為原油庫存增幅少過預期，而且汽油庫存錄得跌幅。

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