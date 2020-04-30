押注疫情賭冧市！阿克曼「大獲全勝」袋26億美元

新冠肺炎疫情大流行，令環球股市在2月至3月期間遭遇冧市，Pershing Square對沖基金經理、有「小巴菲特」之稱的阿克曼(Bill Ackman)在2月預期疫情對股市的影響恐將使資產泡沫爆破，因此斥資2,700萬美元進行對沖，押注股市下跌。

隨着股市之後大冧，阿克曼的押注「大獲全勝」。他幾乎在股市最低點時進行平倉，於3月23日套現26億美元，短短兩個月獲利甚豐，成為絕少數今次跌市中的大贏家。這個對沖操作連紐約時報作家、前投資銀行家William Cohan也大讚阿克曼今次操作也許是「有史以來最好的交易」。

阿克曼接受外媒訪問時，解釋他及時平倉的原因，指明白今次冧市可能會引發更龐大的金融危機，但如果政府採取適當的措施，股市很可能重回升勢，令到今次對沖策略的價值歸零，因此果斷地平倉套現。

他續說，平倉後他開始買入股票，累計入市資金已超過30億美元。

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