美股收市：道指升532點　吉利德急漲逾半成

新冠肺炎藥物研究上取得進展，加上投資者憧憬美國重啟經濟，刺激美股3大指數周三(29日)大幅上漲。

道指收報24,633點，升532點或2.21%；標指收報2,939點，升76點或2.66%；納指收報8,914點，升306點或3.57%。

美國聯儲局宣布維持聯邦基金利率維持介乎0至0.25厘，符合市場預期。該局主席鮑威爾在記者會上表示，美國經濟前景面臨非同尋常的不確定性，但強調會採取強而有力的政策來應對疫情的影響。

另外，生化公司吉利德(Gilead Sciences)表示，根據一項由政府進行的臨床試驗，部分新冠肺炎患者在使用抗病毒藥物瑞德西韋(remdesivir)後達到了研究的主要目標。

瑞德西韋最新試驗數據有望在美東時間29日下午5點(香港時間30日凌晨5點)白宮簡報會上公布。吉利德股價收報83.14美元，升5.68%。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200