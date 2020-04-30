Facebook股價盤後急漲近一成　逼近新高！

社交媒體Facebook公布，於今年首季，收入按年增17%至177.4億美元，好過市場預期的173.3億美元；淨利潤按年增逾1倍至49億美元，每股盈利1.71美元，市場預期為1.74美元。

Facebook股價盤後急升9.6%，報212.8美元，已經非常接近歷史新高224.2美元。

期內，每月平均用戶增加10%至26億個，市場預期為25.5億個。不過，該公司警告旗下業務正受新冠肺炎疫情影響，商業前景面臨不確定性。

公司計劃削弱資本支出，預期今年餘下時間介乎140億至160億美元，之前預期為介乎170億至190億美元。

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