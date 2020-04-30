特斯拉上季收入低於市場預期

電動車生產商特斯拉(Tesla)公布，今年首季收入按年增31%至59.9億美元，市場預期為61億美元；淨利潤1,600萬美元，每股盈利9美仙，去年同期為每股虧損4.1美元。經調整後每股盈利1.24美元，市場預期為每股虧損28美仙。

特斯拉股價於盤後交易時段升9.4%，報875.65美元。

值得留意的是，雖然新冠肺炎疫情對全球經濟帶來重大影響，但特斯拉在長達24頁的業績報告中並沒有提及新冠肺炎的相關字眼，僅使用諸如「挑戰」和「不確定性」之類的字詞來形容有關的挑戰。

縱使該公司的廠房因肺炎問題而暫時停產，惟該公司仍表明今年有能力銷售超過50萬輛電動車。

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