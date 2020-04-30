【專家點評】彭偉新：資金湧入 港股反彈浪未完
2020年04月30日 07:00
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港股在長假前先升後回吐，周三早段升幅差不多全數被抵銷。港股經過近個半月的反彈，已收復了10天線及20天線外，更已升抵了保歷加通道的頂部，因此，相信港股再向上突破稍為有難度。
不過，隨着資金繼續流入，港股出現即時見頂的風險不大，反而在短期內會繼續緩慢上揚，尤其是恒指在近日的反覆走勢中，似乎已經企穩在24,200點水平，正好是恒指由1月頂部29,174點跌至3月低位21,139點，整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標。
若果恒指能守穩該水平，即使在個別的交易日出現較大的回吐，港股仍會延續整個反彈勢頭。
個股方面，比亞迪股份(01211)周三公布首季業績，雖然營業額及純利分別跌35.1%及85%，但仍較市場預期為佳。而集團給予的上半年營運指引，預期在汽車行業穩步復甦下，有助集團的新能源汽車銷量回升，同時，汽車以外的其他業務亦見顯著增長，因此，市場上調集團次季及全年的盈利預測，有助股價收復之前的失地。
該公司股價於今年1月初由38.5元水平開始反彈，並形成一浪高於一浪的走勢，但在升至去年四月高位56.2元之前，在55.65元見頂及跟隨大市下跌，最低更跌至33.6元。近日股價由低位反覆回升，周三更以大陽燭收復了整個跌浪的61.8%，預期股價可以重上跌浪起步位，目標價55元，投資者可在48元買入，惟一旦跌穿46元，宜沽出止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)
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