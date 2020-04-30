【專家點評】陳正犖： 央行放水限制澳元升勢

近日除了避險資產表現不錯之外，澳元已由3月低位回升13%，相較4月低位則回升近9%，尤其是近兩日市場追捧澳元，主要因為憧憬澳洲經濟很快復甦，利好澳元投資氣氛。

澳洲亦推出財政政策規模，佔國內生產總值的比例約為16.5%，是主要經濟體中最大，措施將確保金融體系不僅於現時情況下支持實體經濟，還在需求增長改善時，繼續扶助經濟復甦。至於澳洲與中國貿易關係緊密，在中國經濟復甦期間，相信澳洲可以從中受惠，並利好澳元。

不過，整體風險情緒仍然保持審慎。從歷史上看，在高度經濟不明朗以及避險情緒猶在的情況下，未來幾星期風險資產回落機會，相對避險資產有所增加。澳洲央行量寬的手法是控制孳息曲線，目標是三年期利率維持在0.25%，措施可能維持「數年」時間，將限制澳元升勢。

技術上，澳元突破64.65美仙水平，並向100天線約65.77美仙進發，下一目標看200天線，即67美仙，短期支持位料為62.13美仙。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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