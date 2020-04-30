亞洲股市：日股升逾500點　香港南韓休市

新冠肺炎藥物研究有進展，刺激隔晚美股收市大升532點，亞洲股市早段延續漲勢，日股及澳股分別升逾2%及升逾1%。香港股市及韓股假期休市。

日股高開334點或1.69%，重上20,000點大關，其後升幅擴大至504點或2.55%，報20,275點。

個股方面，軟銀集團現升逾2%。該公司將全年初步淨虧損預測從7,500億日圓上調至9,000億日圓，主要因營業外損失料增加，預計將超過1萬億日圓，此前預測為8,000億日圓。

另外，日本央行概述了從5月1日開始的交易所買賣基金(ETF)購買計劃的拆分。75%將用於購買追蹤東證指數的ETF，其餘25%將用於購買追蹤東證、日經225和JPX-Nikkei 400三項指數的ETF。自3月份會議上，日央行把年度購買金額提高至最高12萬億日圓以來，該行並未概述過如何劃分其ETF購買額度。

澳股最新升63點或1.17%。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200