擴張力度略減！4月中國製造業PMI回落至50.8　遜預期

國家統計局公布，4月份中國製造業採購經理指數(PMI)為50.8，比上月回落1.2個百分點，略差過預期的51。因疫情防控向好形勢進一步鞏固，生產生活秩序加快恢復，製造業和非製造業生產經營活動繼續改善。

從企業規模看，大、中型企業PMI分別為51.1和50.2，比上月回落1.5和1.3個百分點；小型企業PMI為51.0%，比上月上升0.1個百分點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均高於臨界點，原材料庫存指數低於臨界點。

生產指數為53.7，按月回落0.4個百分點，但高於50的盛衰分界線，表明製造業生產量繼續回升。新訂單指數為50.2，按月回落1.8個百分點。原材料庫存指數為48.2，按月回落0.8個百分點。從業人員指數為50.2，比上月回落0.7個百分點。供應商配送時間指數為50.1，比上月上升1.9個百分點，表明製造業原材料供應商交貨比上月加快。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，4月份製造業生產經營狀況較上月繼續改善，但擴張力度有所減弱。在調查的21個行業中，食品及酒飲料精製茶、汽車製造、石油加工等9個行業PMI指數高於上月，紡織、化學原料製品、造紙印刷等12個行業PMI指數低於上月。

當中四方面值得留意，從數據可見，4月份復工復產持續推進、大中小型企業均保持復甦態勢，惟新訂單指數回落，反映需求恢復弱於生產。另外，國外疫情加速擴散，全球經濟活動劇烈收縮，中國進出口市場不確定性增加。

4月份，非製造業商務活動指數為53.2，比上月上升0.9個百分點。分行業看，建築業商務活動指數為59.7，高於上月4.6個百分點。服務業商務活動指數為52.1%，比上月上升0.3個百分點。從行業大類看，零售業、餐飲業、信息傳輸軟件和信息技術服務等行業商務活動指數位於55以上，住宿業、文化體育娛樂業、居民服務業等行業商務活動指數位於45以下。

月內，新訂單指數為52.1，按月回升2.9個百分點，表明非製造業市場需求有所恢復。分行業看，建築業新訂單指數為53.2，比上月回升4.8個百分點；服務業新訂單指數為51.9，比上月回升2.6個百分點。

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