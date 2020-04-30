財新中國4月PMI報49.4　重陷收縮區間

財新公布，中國4月份財新製造業採購經理指數(PMI)為49.4，低於預期50.5；前值50.1。

財新指出，數據顯示製造業運行重新陷入收縮區間，但相比2月份因疫情防控、需要大規模停工停產而出現破紀錄收縮，4月份的收縮率已大幅緩和，僅算輕微。

財新智庫莫尼塔研究董事長兼首席經濟學家鐘正生稱，儘管4月內地復工復產得到推進，但出口訂單出現了猛烈下滑，嚴重制約了中國經濟的進一步修復。在二次衝擊暴露的情況下，企業家信心、就業、工業原材料的庫存問題都更加突出。4月17日中央政治局會議提出「六保」，對中小企業、居民收入等薄弱環節的救濟尤為必要，一籃子宏觀政策亟待落地。

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