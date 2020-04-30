金管局余偉文：聯儲局添市場流動性　有助促進美國經濟

美國聯邦公開市場委員會決定維持聯邦基金利率目標區間在0至0.25厘。

香港金融管理局總裁余偉文表示，由於新型冠狀病毒疫情對美國經濟的影響難於短期內消散，聯儲局繼續維持目前的政策利率水平，整體而言這符合市場預期。另一方面，聯儲局表示會繼續推行支持市場流動性和便利借貸的措施，相信這對維持市場正常運作和促進美國經濟回復動力會有積極作用。

香港的貨幣市場保持穩定。近日港匯多次觸發強方兌換保證，令銀行體系總結餘增加，既有助維持銀行間拆借活動暢順，亦讓港元拆息有更多下調空間。而港元匯率與拆息之間的互動，亦反映聯匯制度的有效運作。

此外，金管局推出了多項措施，確保銀行體系有充足的流動性應對新型冠狀病毒疫情的影響，包括減發外匯基金票據、推出美元流動資金安排、進一步說明常設流動資金安排細節以及流動性比率方面的監管要求。局方繼續緊密監察市場情況，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩定。

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