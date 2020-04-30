【全球攬炒】工時勁縮！報告：全球一半勞動人口生計受威脅

新冠肺炎疫情衝擊，全球多國經濟陷入停滯，更帶來嚴重的失業問題。國際勞工組織(ILO)發布報告指出，疫情導致工作受阻，全球16億名勞工正面臨失去收入的風險。此外，各國的封鎖措施將使全球總工時大減10.5%，相當於3.05億個職位空缺。

ILO報告統計，全球非正規經濟中的20億個勞工中，因疫情失去收入的比例高達76%，這項數字已接近全球33億勞動力人口中的一半。ILO預計，疫情危機爆發的第1個月，非正規經濟的勞工薪資將暴跌六成，其中以非洲和美洲的勞工薪資降幅最大，達到81%。

非正規經濟指的是無法獲得完全保障的工作，例如勞工傷病期間或是企業關閉後的薪資保障。非正規經濟群體有較大可能完全失去收入，因為他們更可能在疫情衝擊最劇烈的產業中工作，例如零售和食品業；而這些勞工群體通常集中在發展中國家。

ILO表示，隨着全球部分國家政府延長封鎖措施，預計今年第2季全球工時將嚴重縮減，以每周48小時為工時基準估算，預計2020年全球總工時將較疫情爆發前(2019年第4季)減少10.5%，相當於全球3.05億個全職工作。最新預估大幅高於先前預測的6.7%及1.95億個工作崗位。

值得留意，所有主要區域情況均惡化。ILO估計，相比去年第4季，今年第2季美洲的工作時間減少12.4%，歐洲和中亞減少了11.8%。

ILO總幹事Guy Ryder表示，在疫情和就業危機之下，保護弱勢群體的需求變得更加急迫，對於數百萬的工人來說，沒有收入意味沒有食物、沒有安全感和未來。「如今全球有數以百萬計企業被疫情壓至幾乎無法喘息，若我們不給予幫助，這些企業只會走向滅亡。」

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