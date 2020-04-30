首季全球黃金需求微升1%　惟金飾需求創新低

新冠肺炎疫情推升了人們對黃金的避險投資需求，抵銷了黃金消費需求的顯著下滑。世界黃金協會表示，第一季全球黃金總需求小幅增長1%至1,083.8噸，黃金交易所買賣基金(ETF)則吸引了巨額流入，淨流入為4年來最高季度流量，推動其全球總持倉量達到創紀錄的3,185噸。

季內，全球金條與金幣的總投資量按年下降6%至241.6噸；其中金條需求下降19%至150.4噸，抵銷了金幣需求的大幅增長，因有個人投資者的避險買盤令金幣需求飆升36%至76.9噸。

疫情影響下，全球各國政府採取封鎖措施，令金飾需求受到嚴重打擊。第一季全球金飾需求量按年滑落39%到325.8噸，為紀錄新低。同時，科技用金需求也降至73.4噸的有紀錄以來最低，按年降幅達8%。

另方面，為阻止新冠疫情的蔓延，多數金礦開採活動受到阻礙。而由於消費者被限制在家隔離，全球的黃金回收更是幾乎陷入停滯。因此，全球黃金供應量在2020年第一季按年下滑了4%。

協會預期，未來的央行淨購金量會大幅下滑，但全球各國央行仍在不斷增持黃金，全球的黃金官方儲備在第一季增長了145噸。但俄羅斯央行已宣布其將從4月起終結長期購金計劃，或許是未來全球央行淨購金量大幅下滑的信號。

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