新冠肺炎：全球大型銀行本季撥備暫達5148億　提防壞帳激增

新冠肺炎疫情之下，全球多家大型銀行均增加撥備以作準備。外媒報道，部分全球大型銀行本季度迄今已撥出660億美元(約5,148億港元)，以備預期中的不良貸款增長，主要是為了應付大規模企業違約的風險。

事實上，歐洲央行早前宣布進一步的紓困措施，避免銀行撥備急劇增加。該央行鼓勵銀行在採用會計準則時保持靈活性，認識到歐元區銀行的相對弱勢，以及在一個企業融資更多依靠銀行貸款而非資本市場的地區，銀行業具有系統重要性。幾家歐洲銀行指，近年已減少了對油氣生產商的貸款。各國政府還為歐洲銀行減輕壓力，為企業和消費者貸款提供了廣泛的擔保和暫緩還款。

儘管有紓困救濟，但歐洲大型投資銀行仍在準備金融危機以來最高水平的壞帳撥備。瑞信集團行政總裁Thomas Gottstein預期，可能會在未來幾個季度看到更多撥備。德意志銀行亦表示，預計撥備將在第二季達到峰值。

觀至中國的監管機構還允許銀行對壞帳的分類採取更寬鬆的方法，但中國的銀行幾年來已經面臨愈來愈多的不良貸款，近日的業績可見，3月份不良貸款率亦略有增加。目前銀行允許小企業延期還貸和貸款展期，限制了不良貸款率飆升。

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