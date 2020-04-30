新股專輯：農夫山泉遞主板上市申請　去年賺逾50億人幣

中國飲用水及飲品企業農夫山泉向聯交所遞交上市申請，中金及摩根士丹利為聯席保薦人。

去年11月已傳出農夫山泉上市集資額達10億美元(約78億港元)，惟當時公司否認有上市計劃。

該公司產品包括飲用水、茶、功能飲品及果汁。2019年經調整溢利54.8億元人民幣(下同)，按年增長37.79%；收入按年上升17.31%至240.21億元，其中59.7%來自飲用水，為其最主要收入來源；整體毛利率為55.4%，按年增加2.1個百分點，其中飲用水毛利率高，達60.2%；茶及功能飲品毛利率分別為59.7%及50.9%，果汁毛利率最低，僅34.7%。

該公司主要股東均為創辦人鍾睒睒家族成員，他本人為最大股東，間接及直接持有上市前87.4472%股權，其中69.5838%股權透過養生堂間接持有，而其姊姊鍾䁢䁢及妹妹鍾曉曉分別持有0.7143%及1.4286%股權。其妻子的哥哥盧成持1.4286%；姊姊盧曉葦及盧曉芺分別持1.4425%及1.4286%股權，而盧曉葦亦為養生堂董事及總經理。

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